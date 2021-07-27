В США горит все западное побережье: огонь полностью уничтожил дома и автомобили

Фото: Reuters

В США от лесных пожаров пострадали 12 штатов. Горит все западное побережье.

Об этом сообщило издание Reuters.

В штате Калифорния огонь покрыл наибольшую площадь - в четырех округах объявили чрезвычайное положение. Там на месте домов остались пепелища. Огонь уничтожил десятки автомобилей. Под угрозой находятся еще более 10 тыс. зданий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В РФ ввели чрезвычайное положение: что случилось

В штате Орегон эвакуировали более 2 тыс. человек. Пожар полностью разрушил более 70 домов.

Всего спасатели зафиксировали 85 очагов возгорания. Пожарные взяли под контроль только половину.

Справиться с огнем мешает аномальная жара и затяжная засуха.

Запад США страдает от 80 масштабных пожаров. Самый большой из них бушует в штате Орегон - более 1,2 тыс. кв. км. В общем огонь сжег уже более 4,8 тыс. км кв. леса - 485 тыс. га. Более 20 тыс. пожарных и волонтеров пытаются побороть стихию.