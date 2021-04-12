В США бушуют мощные торнадо: есть погибшие

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На побережье Мексиканского залива, США, прошла сильная гроза и 5 торнадо. По меньшей мере 2 человека погибли и еще 7 получили ранения в результате стихийного бедствия.

Об этом сообщило издание The Watchers.

Скорость ветра достигала 225 км/ч. Стихия разрушила 6 домов и 2 трейлера.

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Предупреждений о наводнениях и торнадо были в некоторых частях Оклахомы, Техаса, Арканзаса и Миссисипи, коснувшись почти 6 млн человек.

Более 50 тыс. человек остались без электричества.

В США штат Алабама накрыли 8 мощных торнадо. Погибли по меньшей мере 5 человек в округе Калхун на востоке Алабамы.