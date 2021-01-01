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пятница, 01 января 2021 10:26

В США арестовали работника больницы, который уничтожил 500 доз антиковидной вакцины

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В США арестовали работника больницы, который уничтожил 500 доз антиковидной вакцины
Дозы с вакциной работник больницы испортил, достав из холодильника. Фото: Reuters

В США в штате Висконсин арестовали фармацевта одной из больниц за саботаж вакцинации.

Фармацевта арестовали 31 декабря, его обвиняют в умышленном повреждение более 500 доз вакцины против коронавируса, пишет со ссылкой на Reuters "Українська правда"

Сотрудник медицинского центра "Аврора" достал из холодильника 57 флаконов с вакциной, каждый из которых содержал по 10 доз вакцины от Covid-19 производства компании Moderna. Таким образом препарат полностью потерял свои свойства.

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Около 60-ю дозами недейственной вакцины вакцинировали людей, прежде чем обнаружили, что все 57 флаконов испорчены. После этого остальные дозы, около 500, утилизировали.

В компании Moderna Inc заверили, что здоровью лиц, которые были привиты испорченной вакциной, ничего не угрожает. Однако реципиент остается незащищенным от заражения, поэтому прививки надо повторить.

Украина получит 1,8 млн доз китайской вакцины против Covid-19 в максимально короткие сроки, сообщал в конце прошлого года сайт президента.

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