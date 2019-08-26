В Средиземном море разбился военный самолет

Испанский военный самолет разбился в Средиземном море.

Инцидент произошел в понедельник, 26 августа, недалеко от побережья провинции Мурсия. Об этом сообщает Europa Press.

Информацию о падении самолета подтвердил глава муниципалитета Сан-Хавьер. По его словам, на место аварии были направлены спасательные суда. Как отмечается, разбился самолет C-101. Причины катастрофы выясняются.

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По данным радиостанции Cadena SER, самолет принадлежит академии военно-воздушных сил Испании. На его борту находился один пилот, он успел катапультироваться. Сейчас пилота разыскивают.

Возле села Плехов Полтавской области в результате падения легкомоторного самолета погиб один человек, еще один травмировался.