В спецоперации в Чехии задержали наемников, воевавших на Донбассе за боевиков - СМИ

Несколько человек в Чехии уже предстали перед судом за участие в боях на стороне пророссийских боевиков. Фото: Reuters

Национальный центр против организованной преступности Чехии провел широкомасштабную операцию, в ходе которой задержали по меньшей мере пятерых чехов. Они были членами военизированных формирований, воевавших на Донбассе за боевиков. В полиции Чехии отметили, что операция не связана со взрывами в городе Врбетице в 2014 году.

Задержанных подозревают в том, что они выезжали или организовывали поездки граждан Чехии в Украину для участия в боевых действиях на стороне россиян, сообщает Aktuálně.

По словам одного из подозреваемых, задержанными руководили сотрудники ГРУ, которые работали в российском посольстве в Праге и на днях были высланы из страны. В операции приняли участие сотни полицейских. Полиция опасалась, что подозреваемые окажут вооруженное сопротивление.

С момента начала конфликта на Донбассе несколько человек в Чехии уже предстали перед судом за участие в боях на стороне пророссийских боевиков.

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17 апреля правительство Чехии объявило о решении выдворить в течение 48 ч. 18 работников посольства РФ, которые, по данным чешской стороны, являются офицерами спецслужб. Их считают причастными к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году. Российские дипломаты покинули территорию Чехии во второй половине дня 19 апреля. Москва в ответ выслала 20 сотрудников посольства Чехии, что в Праге оценили как несимметричную реакцию.