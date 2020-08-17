В Сомали боевики атаковали отель: более 10 погибших

Боевики атаковали отель. Фото: Reuters

В столице Сомали Могадишо боевики атаковали отель.

В результате теракта погибли более 10 человек, еще 30 пострадали, сообщает местное издание Somali Guardian.

Террористы взорвали авто, чтобы проникнуть в отель на пляже Лидо, после чего внутри началась перестрелка. Боевики забаррикадировались на верхних этажах и вели огонь по военным, которые прибыли на место.

Погибли более 10 человек. Среди жертв есть правительственные чиновники Сомали. В числе пострадавших называют министра общественных работ Ахмеда Вашингтона, знаменитую в Сомали певицу Фаиз Белла и других известных людей.

Силовикам удалось ликвидировать двух боевиков.

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Напомним, в условиях пандемии для Украинской границы открыли 23 страны. Среди них есть и Сомали, против чиновники не советуют посещать страну.