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В СМИ заявили, что вакцина AstraZeneca неэффективна для пожилых людей - производитель отреагировал

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В СМИ заявили, что вакцина AstraZeneca неэффективна для пожилых людей - производитель отреагировал
Сориот заверил, что у компании есть "надежные данные", которые показывают высокую выработку антител против вируса во всех возрастных группах. Фото: pixabay.com

Немецкие СМИ заявили, что эффективность Covid-вакцины от британско-шведской фармкомпании AstraZeneca для пожилых людей составляет лишь 8%. Минздрав Германии и компания-разработчик это отрицают.

Европейское медицинское агентство якобы планирует утвердить вакцину только для людей, которым до 65 лет, писали издания Handelsblatt и Bild, передает Hromadske.

"Команда из Оксфорда не хотела вакцинировать пожилых людей, пока не насобирает данных о безопасности препарата среди участников 18-55 лет... Поскольку Оксфорд начал позже вакцинировать пожилых, у нас нет огромного количества вакцинированных в этой возрастной группе", - заявил руководитель AstraZeneca Паскаль Сориот, заверив, что у компании есть "надежные данные", которые показывают высокий уровень выработки антител против вируса во всех возрастных группах.

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Он возразил, что эффективность препарата для лиц старше 65 лет менее 10%. По его словам, проблема не в действии вакцины, а в том, что в клинических испытаниях принимала участие небольшое количество старших по возрасту добровольцев.

В Министерстве здравоохранения Германии также опровергли информацию СМИ, заверив, что журналисты кое-что напутали. В ведомстве отметили, что 8% означает количество добровольцев от 56 до 69 лет, которые принимали участие в исследование, а не эффективность препарата. Однако это не означает, что вакцина эффективна только у 8% пожилых людей.

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Сейчас в ЕС одобрили к использованию 2 вакцины против Covid-19: Pfizer/BioNTech и Moderna. В ближайшее время должны утвердить препарат AstraZeneca.

В Германии также могут изготавливать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Это вполне может произойти несмотря на политические разногласия, если препарат одобрят в ЕС.

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