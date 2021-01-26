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вторник, 26 января 2021 22:50

В мире на Covid-19 заболело более 100 млн человек

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В мире на Covid-19 заболело более 100 млн человек
Сообщили, сколько людей в мире болеют коронавируса. Фото: Reuters

В мире на Covid-19 заболело более 100 млн человек.

Из них выздоровели 55 млн 239 тыс. 856 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса.

Количество умерших возросло до 2 млн 149 тыс. 818 человек.

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Лидерами по количеству инфицированных остаются США (25 362 794), Индия (10 676 839), Бразилия (8 871 393), Россия (3 700 235), Великобритания (3 700 235), Франция (3 138 449), Испания (2 629 817) и Италия (2 485 956).

Во Франции запретили публичное ношение сделанных дома масок. Считают, что они недостаточно хорошо защищают от новых штаммов коронавируса.

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