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четверг, 14 января 2021 10:44

В случае принятия импичмента Трамп никогда не сможет баллотироваться на пост президента

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В случае принятия импичмента Трамп никогда не сможет баллотироваться на пост президента
Трампу могут запретить баллотироваться в президенты. Фото: Reuters

Действующему президенту США Дональду Трампу Сенат Конгресса может запретить баллотироваться на следующий президентский срок. Для этого решения Сенат должен поддержать его импичмент.

Об этом сообщил лидер демократов Чак Шумер, пишет CNN.

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По его словам, если лидер республиканцев в верхней палате Конгресса США Митч Макконнелл одобрит принятия импичмента, то судебный процесс над Трампом немедленно начнется.

"В Сенате США состоится суд по импичменту, будет голосование по осуждению президента за серьезные преступления и проступки и, если президент будет осужден, состоится голосование о запрете ему баллотироваться снова", - прокомментировал Шумер.

Рассмотрение вопроса об импичменте президенту Дональду Трампу начнется не раньше 19 января.

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