В случае нападения РФ на Украину одна страна готова поставлять газ в Европу

Япония готова поставлять газ в Европу в случае нападения РФ на Украину. Фото: pixabay.com

Власти Японии выразили готовность организовать поставки сжиженного природного газа в страны Евросоюза в случае обострения ситуации вокруг Украины.

Это ответ на запрос администрации президента США Джо Байдена, сообщила телекомпания NHK, передает "Главком".

"Во избежание обострения ситуации в Украине и задержки закупки природного газа в Европе японское правительство решило обеспечить в стране необходимый сжиженный природный газ, а часть его передать для Европы", – говорится в сообщении.

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Японская сторона еще не определилась с объемом и возможными сроками снабжения во время эскалации ситуации на границах Украины.

"Для Японии это необычный ответ, что администрация США просила обеспечить безопасность энергоресурсов в Европе. Правительство решило поддержать Европу, стремясь к сотрудничеству с энергетическими компаниями, заинтересованным в сжиженном природном газе, после получения достаточного количества электроэнергии для стабильной поставки для внутренних потребностей", – добавили в материале.

8 февраля парламент Японии принял резолюцию о поддержке Украины. В документе страна выразила солидарность с украинским народом и подтвердила последовательную поддержку Японией суверенитета и территориальной целостности Украины.