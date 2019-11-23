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суббота, 23 ноября 2019 20:38

В Сирии начались бои между курдами и турецкой армией

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В Сирии начались бои между курдами и турецкой армией
В Сирии вспыхнули бои между курдами и Турцией. Фото: topwar

В Сирии начались бои между курдами и турецкой армией за город Айн-Исса.

Курдские вооруженные формирования пытаются остановить наступление Турции на город. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Турецкие силы и многочисленные их наемники утром провели атаки с применением танков и артиллерии. Атаки проведены по различным направлениям с целью захватить Айн-Иссу. Соглашение о прекращении огня еще раз было нарушено ВС Турции", - говорится в сообщении на странице курдско-арабского альянса Сирийские демократические силы в twitter.

23 ноября вечером в СДС сообщили, что столкновение продолжаются возле города на нескольких направлениях вблизи автотрассы М4.

В группировке отмечают, что город Айн-Исса расположен вне так называемой "зоной безопасности", создаваемой по инициативе Турции на севере Сирии. Поэтому, по мнению СДС, курдские формирования имеют полное право находиться в городе.

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В сирийской оппозиции заявили, что бои продолжаются примерно в 1 км от города. Курды стремятся остановить продвижение их противника к Айн-Иссы.

Город находится в пограничной зоне, которую Турция стремится очистить от курдских военизированных формирований. Сейчас между сторонами конфликта формально действует режим прекращения огня.

Анкара рассматривает курдские силы как террористов и хочет создать буфер "безопасной зоны" внутри Сирии. Для этого Турция начала военную операцию "Источник мира". Несмотря на договор о временном прекращении огня, акты насилия продолжаются.

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