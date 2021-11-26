В школьном учебнике "присоединили" Крым к России

Испанцы "присоединили" Крым к России. Фото: armyinform.com.ua/

В Испании в школьном учебнике для 6-го класса оккупированный Крым указан частью территории России.

Об этом сообщает посольство Украины в Испании на странице в Facebook.

"Посол Сергей Погорельцев безотлагательно обратился к министру образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Алегрии Континенте по поводу грубой ошибки, допущенной в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса средней школы издательства "Edelvives" относительно принадлежности Крымского полуострова РФ. Был поднят вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании", - говорится в сообщении.

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Также посольство обратилось в Минобразования с просьбой впредь не допускать одобрения таких учебников для учебных заведений Испании.

Ранее в итальянском учебнике по географии для средней школы Украину назвали "частью российского региона". По мнению автора Альберто Фре, туда входят также Беларусь, Молдова и страны Балтии.