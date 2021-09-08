В Италии Украину отнесли к "российскому региону"

Посольство Украины в Италии обратилось в Министерство образования страны с призывом "исправить искаженную информацию". Фото: pixabay.com

В итальянском учебнике по географии для средней школы Украину назвали "частью российского региона". По мнению автора Альберто Фре, туда входят также Беларусь, Молдова и страны Балтии.

Первой искаженную информацию в учебнике Namaskar. Benvenuti nel mondo della geografia нашла украинка Татьяна Безрученко.

"Аннексированный Крым на карте показали украинской территорией, однако население полуострова отнесли к населению России. Особый восторг вызывает описание того, что произошло в Крыму в 2014-м: прошел референдум и 97 процентов "избрали РФ, но ЕС и другие страны не признали этого решения". Ни слова об аннексии, о военном вторжении", - возмущенно написала она в Facebook.

Посольство Украины в Италии обратилось в Министерство образования страны с призывом "исправить искаженную информацию относительно Украины и прекратить умалчивание фактов российской агрессии против нашего государства". Дипломаты также направили официальное обращение в Ассоциацию итальянских издателей и в издательство учебника Альберто Фре, предложив предоставить им учебные пособия с правдивой информацией относительно событий в Украине.

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Издательство "Грамота" переделало условное обозначение Украины без Крыма в учебниках истории для 9-10 классов. В марте стало известно, что в двух учебниках по истории Украины опубликовали карту, на которой отсутствует оккупированный Крым. В Министерстве образования это назвали "досадной ошибкой".