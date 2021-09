В школе США неизвестный устроил стрельбу: есть пострадавшие

В городе Ньюпорт-Ньюс, США, неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе.

По меньшей мере два человека получили ранения. Об этом информирует WAVY.

Среди пострадавших 17-летние подростки. Парню выстрелили в лицо, девушке - в голень.

Подростков госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Учеников школы эвакуировали.

Нападающего пока не задержали. Правоохранители предполагают, что жертвы и нападающий были знакомы. Кроме этих двух человек стрелок ни на кого больше не собирался нападать.

