В школе США неизвестный устроил стрельбу: есть пострадавшие

В городе Ньюпорт-Ньюс, США, неизвестный мужчина открыл стрельбу в школе.

По меньшей мере два человека получили ранения. Об этом информирует WAVY.

Среди пострадавших 17-летние подростки. Парню выстрелили в лицо, девушке - в голень.

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Подростков госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Учеников школы эвакуировали.

Нападающего пока не задержали. Правоохранители предполагают, что жертвы и нападающий были знакомы. Кроме этих двух человек стрелок ни на кого больше не собирался нападать.

20 сентября 2021-го Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в корпусе №8 Пермского государственного национально-исследовательского университета РФ. Часть студентов закрылась от нападающего в аудиториях. Некоторые выпрыгнули из окон. Стрелец заранее изложил план нападения в соцсети. Стрелял в людей из турецкого ружья Huglu 12, которое легально приобрел в мае.

В результате теракта погибли восемь человек, пострадали 24. Среди них 19 получили огнестрельные ранение.

Администрация вуза сообщала, что стрелка смертельно ранили при задержании, которому он сопротивлялся. Эту информацию подтвердил и губернатор Пермского края. Позже сообщение исчезло с сайта университета. Как оказалось, Бекмансуров жив, он в реанимации.