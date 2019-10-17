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четверг, 17 октября 2019 00:10

В Северной Македонии заместитель министра ушел в отставку из-за взятки в 50 евро

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В Северной Македонии заместитель министра ушел в отставку из-за взятки в 50 евро
Заместитель министра получил 50 евро взятки. Фото: Comments

В Северной Македонии заместитель министра здравоохранения Асим Муса ушел в отставку после того, как его поймали на получении взятки в 50 евро.

Чиновник должен был получить деньги за содействие в проведении операции для пациента из Албании. Общая сумма взятки должна была составить 1000 евро. Об этом сообщает Канал 5.

Пациентом оказался журналист под прикрытием. Муса объявил, что уходит с поста после того, как албанское телевидение опубликовало видео, на котором он получал взятку. При этом заместитель министра заявил, что ему устроили политическую ловушку, и обвинил СМИ в политическом преследовании.

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Партия ГУИ, членом которой является Муса, одобрила его отставку. Министр здравоохранения Венко Филипче публично осудил действия своего заместителя. Прокуратура сообщила об открытии дела по факту взяточничества.

Руководитель одного из районных отделений полиции Закарпатской области и его заместитель погорели на взятке. Чиновники требовали от частного предпринимателя ежемесячные "откаты", угрожая уголовным преследованием в случае отказа.

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