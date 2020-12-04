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пятница, 04 декабря 2020 14:56

В Северной Корее публично казнили мужчину за нарушение карантина

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В Северной Корее публично казнили мужчину за нарушение карантина
В Северной Корее застрелили мужчину. Фото: Reuters

Власти Северной Кореи публично расстреляли мужчину за нарушение карантинных норм.

Об этом сообщил Radio Free Asia.

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Жертвой оказался 50-летний мужчина. Его обвинили в контрабанде с китайскими деловыми партнерами через границу, которая была закрыта в течение 2020 года из-за коронавируса.

"С конца ноября центральный комитет Корейской рабочей партии усилил существующие чрезвычайные карантинные меры к "чрезвычайным карантинным мерам сверхвысокого уровня", - рассказал житель провинции Северный Пхёнан на границе с Китаем.

"Они устроили публичную казнь с расстрелом, чтобы напугать местных жителей в пограничной зоне, или было много контактов с людьми по другую сторону границы, в том числе много контрабанды", - сказал источник.

Северная Корея усилила контроль на границе с Китаем. Также солдатам приказали открывать огонь на поражение, чтобы "не пустить в страну" коронавирус.

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Дата
04
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