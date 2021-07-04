В Северной Корее кризис из-за Covid-19. Страна на грани голода

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Украинский флаг над Госдумой, языковой скандал с Довбиком и блохи в море - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 171
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Напьемся с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
1 Просмотров: 981
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1791
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 864
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 3096
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5490
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
14 Просмотров: 414
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 2934
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
6 Просмотров: 1089
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 612
Фото
Все фото
11
5
3
3
5
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Мужчину ошибочно осудили за убийство беременной жены
Мужчину ошибочно осудили за убийство беременной жены
На леднике нашли тела военных, погибших 70 лет назад
На леднике нашли тела военных, погибших 70 лет назад
Показали редкое детское фото принцессы Дианы
Показали редкое детское фото принцессы Дианы
Взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны: фото
Взорвался крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны: фото
Видео
Все видео
В авиакатастрофе погибли 17 военных
В авиакатастрофе погибли 17 военных
Тихановская высказалась о праздновании режимом Лукашенко Дня Независимости
Тихановская высказалась о праздновании режимом Лукашенко Дня Независимости
Британский миллиардер полетит в космос раньше Безоса
Британский миллиардер полетит в космос раньше Безоса
Крокодил навел ужас - залез в дом и нападал на людей
Крокодил навел ужас - залез в дом и нападал на людей
Мать и сын встретились после 31 года рабства - щемящее видео
Мать и сын встретились после 31 года рабства - щемящее видео
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 1917
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
1 Просмотров: 153
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 990
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2394
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
04 июля 2021
Просмотров: 81
Переплатив
– Скоро в половини львів'ян замість краєвидів із вікна виднітимуться новобудови, – каже Павло. У місті щороку зводять майже сотню ...
воскресенье, 04 июля 2021 18:11

В Северной Корее кризис из-за Covid-19. Страна на грани голода

  Комментировать
В Северной Корее кризис из-за Covid-19. Страна на грани голода
Северная Корея отказывается выполнять требования для получения вакцин от Covid-19. Фото: Униан.

Северная Корея может не получить вакцины от Covid-19. Страна выполнила только два с семи необходимых формальных условий международной организации GAVI для получения помощи по программе COVAX.

А сейчас руководство вообще начало игнорировать переговоры о поставках вакцин, сообщает "Голос Америки".

Недавно лиер Северной Кореи Ким Чен Ын признал нехватку продовольствия в стране из-за эпидемии Covid-19. Он также сравнил ситуацию, сложившуюся в настоящее время в КНДР, со страшным голодом 1990-х годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько украинцев вакцинировали в Польше

Пхеньян уже признает, что столкнулся с обострением кризиса, связанного с пандемией, хотя власти продолжают утверждать, что в стране якобы нет Covid-19.

Насколько серьезный кризис, неизвестно, потому что Северная Корея еще больше самоизолировалась.

38 857 человек получили прививки от Covid-19 3 июля. Первую дозу - 21 489, полностью иммунизированы - 17 368 человек. С начала кампании по вакцинации в Украине провели 2 901 017 прививок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Северной Корее кризис из-за Covid-19. Страна на грани голода». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июля

"Лошадей оставляли гнить. Чтобы забирать их, не было и речи "- люди сходили с ума от жары

Мужчину ошибочно осудили за убийство беременной жены

Самое читаемое
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
Гороскоп на 4 июля: в чьей жизни наступят лучшие времена
 Просмотров: 8244
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
 Просмотров: 5643
&quot;Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят&quot; - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
45
 Просмотров: 5481
Англия смогла выбить Украину с Евро
Англия смогла выбить Украину с Евро
 3 Просмотров: 5157
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
Церковный праздник 4 июля - сегодня особенный день для Украины
 Просмотров: 4743
Мир
В Польше погиб украинский зароботчанин
В Польше погиб украинский зароботчанин Просмотров: 171
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
Украина вылетела из Евро-2020, а китайцы праздновали столетие Компартии: самое интересное за неделю - в фото
11
 Просмотров: 126
Авиакатастрофа на Филиппинах: число погибших возросло до 29 человек
Авиакатастрофа на Филиппинах: число погибших возросло до 29 человек Просмотров: 162
Сколько украинцев вакцинировали в Польше
Сколько украинцев вакцинировали в Польше Просмотров: 180
Экс-премьер Франции устроился на работу в российскую нефтяную компанию
Экс-премьер Франции устроился на работу в российскую нефтяную компанию Просмотров: 405
Больше всего комментируют
14
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
4
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
3
Англия смогла выбить Украину с Евро
3
Бутусов посоветовал России молиться перед украинскими "Джавелинами"
3
"Проиграть - не стыдно. Стыдно проиграть вот так": реакция соцсетей на вылет сборной Украины с Евро
Голосов: 75
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть