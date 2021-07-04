В Северной Корее кризис из-за Covid-19. Страна на грани голода

Северная Корея отказывается выполнять требования для получения вакцин от Covid-19. Фото: Униан.

Северная Корея может не получить вакцины от Covid-19. Страна выполнила только два с семи необходимых формальных условий международной организации GAVI для получения помощи по программе COVAX.

А сейчас руководство вообще начало игнорировать переговоры о поставках вакцин, сообщает "Голос Америки".

Недавно лиер Северной Кореи Ким Чен Ын признал нехватку продовольствия в стране из-за эпидемии Covid-19. Он также сравнил ситуацию, сложившуюся в настоящее время в КНДР, со страшным голодом 1990-х годов.

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Пхеньян уже признает, что столкнулся с обострением кризиса, связанного с пандемией, хотя власти продолжают утверждать, что в стране якобы нет Covid-19.

Насколько серьезный кризис, неизвестно, потому что Северная Корея еще больше самоизолировалась.

38 857 человек получили прививки от Covid-19 3 июля. Первую дозу - 21 489, полностью иммунизированы - 17 368 человек. С начала кампании по вакцинации в Украине провели 2 901 017 прививок.