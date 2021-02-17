В Северной Корее будут казнить за распространение видео из Южной Кореи

Власти ужесточили максимальное наказание за ввоз и распространение южнокорейских видеоматериалов. Фото: Reuters

Отныне в КНДР будут казнить за распространение видео из соседней Южной Кореи.

Власти Северной Кореи ужесточили максимальное наказание за ввоз и распространение южнокорейских видеоматериалов, сообщает агентство Yonhap.

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Также в стране с 5 до 15 лет увеличили максимальный срок заключения за просмотр таких материалов. Таким образом на территорию Северной Кореи пытаются не допустить проникновения "антисоциалистической пропаганды".

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В декабре прошлого года власти Северной Кореи публично расстреляла мужчину за нарушение карантина. Жертвой стал 50-летний мужчина, которого обвинили в контрабанде с китайскими деловыми партнерами через границу, которая в течение 2020-го была закрыта из-за коронавируса.