В сети появилось неизвестное видео штурма Капитолия

В сети появилось не известное до сих пор видео штурма Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа 6 января.
Видео опубликовал Obozrevatel.
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На кадрах видно, что нападавшие разбивали окна и пробирались в здание.
На некоторых участниках штурма одеты бронежилеты, у других были щиты. Это говорит о том, что они готовились к насилию.
В Конгрессе Соединенных Штатов Америки, который штурмовали сторонники президента США Дональда Трампа, сообщили о многочисленных ранениях и выстрелах.
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