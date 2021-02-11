В сети появилось неизвестное видео штурма Капитолия

Штурм Капитолия произошел 6 января из-за сторонников Дональда Трампа, которые считали его поражение на выборах нечестным. Фото: Reuters

В сети появилось не известное до сих пор видео штурма Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа 6 января.

Видео опубликовал Obozrevatel.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штурм Капитолия: выяснили, кто финансировал митинг

На кадрах видно, что нападавшие разбивали окна и пробирались в здание.

На некоторых участниках штурма одеты бронежилеты, у других были щиты. Это говорит о том, что они готовились к насилию.

В Конгрессе Соединенных Штатов Америки, который штурмовали сторонники президента США Дональда Трампа, сообщили о многочисленных ранениях и выстрелах.