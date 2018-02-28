В сети показали феномен "синего" льда

Фото: Tori Burley

Удивительные фото зафиксировали невероятный природный феномен, известный как синий лед, образующийся на верхних и нижних полуостровах штата Мичиган.

Фотографы отовсюду съехались к береговой линии, чтобы снять хаотические ледовые глыбы, которые поднимаются из воды на фоне висящего моста Макинак, сообщает Daily Mail.

Синий лед образуется, когда снег падает на ледник, сжимается и становится его частью. Воздушные пузырьки высыхая, увеличивают кристаллы льда. Отсутствие прохождения света образует лед синего цвета.

Тори Берли в воскресенье утром, получила смс от отца: "Синий лед снова!"

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Семь лет назад Берли, независимый фотограф, которая выросла в городе Макинау, штат Мичиган, заметила синие ледяные глыбы вдоль пролива Макинак.

"Синий лед невероятный, когда он возникает, это похоже на ледовые горы, которые появляются на берегах из ниоткуда. Эти глыбы огромные, я не видела фотографии, которая действительно передавала их гигантский размер", - рассказывает фотограф.

По словам очевидцев, некоторые из которых достигают около 10 метров в высоту. Комбинация ветра и течения вытолкнула лед на берег, где он нагромоздился друг на друга и образовал "горы" льда.

Джефф Керри, фотограф из Эссеквиля, поделился, что два года назад он и его брат путешествовали к Таккеменову водопаду. Когда увидели синий лед под мостом Макинау при дневном свете - утратили дар речи.

Оси Сааринен фотограф из Финляндии занимался фотографированием различных видов диких животных в финском стиле. Своими фотографиями птиц он всех удивил. Они возникают на фото одновременно милые и смешные. Птицы становятся идеальными моделями и показывают свои особенности. К фото автор добавляет подписи с чувством юмора.