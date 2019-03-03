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В сети обсуждают россиянина, который вывесил на доме украинский флаг

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В сети обсуждают россиянина, который вывесил на доме украинский флаг
Русский вывесил на доме флаг Украины. Фото: facebook.com/babchenkoa

В сети обсуждают историю россиянина Владимира Егорова. Мужчина вывесил на своем доме в Тверской области, в России украинский флаг в поддержку украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова.

Дом "экстремиста" неоднократно пытались поджечь. В окно комнаты, где спали его жена и двое детей бросили канистру с бензином, рассказал журналист Аркадий Бабченко в Facebook.

"Владимир — тот самый человек, который сбежал в Украину, прожил здесь неделю, успел даже устроиться на работу, а потом ему без объяснения причин люди в масках вручили запрет на въезд, вывезли на границу и вытурили за пограничный пункт. Месяц он жил на нейтральной полосе между Украиной и Беларусью. В автомобиле. Потом вынужден был вернуться в Мордор. Его взяло КГБ Беларуси. Передало в Россию. Он отсидел в СИЗО в Брянске. Был выпущен под подписку. Сейчас сидит в этом самом своем недосожженном доме, вывешивает в поддержку Олега Сенцова тризуб, и ждет ареста. Вы меня, конечно, извините, но такую миграционную политику я не понимаю и не пойму", — пишет Бабченко.

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В львовском мемориальном музее тоталитарных режимов "Территория террора" открыли выставку "Восток-Дом. Устные истории в художественной практике". Проект демонстрирует истории людей, которые во время конфликта на востоке Украины остались жить в прифронтовой полосе Донбасса.

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Дата
03
марта

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