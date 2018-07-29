В Сербии застрелили бывшего адвоката Слободана Милошевича

Убитый адвокат Милошевича. Фото: Новое время

В столице Сербии Белграде застрелили адвоката Мишу Огняновича, который защищал интересы бывшего президента Сербии Слободана Милошевича во время Гаагского трибунала.

Огнянович был убит около своего дома. Также был ранен его сын, сообщает издание Blic.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

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Бывший президент Югославии Слободан Милошевич в 2002 году был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности. В 2006 году он умер в тюрьме. Результаты вскрытия показали, что причиной смерти стал инфаркт миокарда.