В Россию не пустили литовского дипломата

Пианисту Винграсу не дали визу. Фото: УП

Россия не разрешила въезд пианисту Римантасу Винграсу.

Его назначили атташе по вопросам культуры в посольстве Литвы в Москве, сообщает Delfi.

"Во время выполнения рутинных формальностей, в ответ на то, что Литва не выдала визу, Россия отказалась выдать визу атташе по вопросам культуры. Сейчас у нас в России нет атташе по культуре", - сказал заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

Винграс победил на конкурсе на должность атташе в июле прошлого года.

"Победитель конкурса может вступить в должность, получив в установленном законом порядке удостоверение о благонадежности и одобрение МИД", - говорится в сообщении Минкульта.

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В январе Россия информировала Литву, что не выдаст Винграсу визу. Он должен был сменить атташе по вопросам культуры Ингу Видугирите-Пакярене, срок полномочий которой истек.

Литва высылает из страны белорусских дипломатов в знак солидарности с Латвией и из-за их "несовместимые с дипломатическим статусом действия". Они должны покинуть страну в течение семи дней, сообщило Министерство иностранных дел Литвы.