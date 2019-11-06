В российском городе покрасили землю - ожидали Путина

В России покрасили землю. Фото: t.me

В России в Омске покрасили землю в зеленый цвет. Событие произошло перед XVI Межрегиональным форума сотрудничества Казахстана и России, на который должны были приехать главы государств Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаева.

Соответствующее фото опубликовали в группе "Аварийный Омск" в "ВКонтакте", пишет obozrevatel.

Такую акцию устроили у долгостроя рядом с хоккейной академией "Авангард". Местные СМИ окрашенную землю объяснили новым способом посева травы. Отметили, что при минусовых температурах посеянная трава не пустит корней. Поэтому решили покрасить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия начнет наступление для запугивания Зеленского

Кремль заявил, что встреча в "нормандском формате" может не состояться до конца года.