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среда, 06 ноября 2019 10:12

В российском городе покрасили землю - ожидали Путина

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В российском городе покрасили землю - ожидали Путина
В России покрасили землю. Фото: t.me

В России в Омске покрасили землю в зеленый цвет. Событие произошло перед XVI Межрегиональным форума сотрудничества Казахстана и России, на который должны были приехать главы государств Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаева.

Соответствующее фото опубликовали в группе "Аварийный Омск" в "ВКонтакте", пишет obozrevatel.

Такую акцию устроили у долгостроя рядом с хоккейной академией "Авангард". Местные СМИ окрашенную землю объяснили новым способом посева травы. Отметили, что при минусовых температурах посеянная трава не пустит корней. Поэтому решили покрасить.

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Кремль заявил, что встреча в "нормандском формате" может не состояться до конца года.

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Дата
06
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