В российской тюрьме насмерть замучили заключенного

Сотрудник колонии замучил приговоренного до смерти. Фото: УНН

Заместитель помощника начальника колонии №6 в российской Брянской области замучил заключенного до смерти.

Сотрудник исправительного учреждения обездвижил жертву с помощью спецсредств. Затем перевязал мужчине лицо тканью. Тот задохнулся, сообщает Следственный комитет РФ.

Telegram канал Mash сообщает, что сотрудник приковал мужчину наручниками к столу и завязал ему лицо простыней.

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Против заместителя возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также причинением тяжких последствий. Подозреваемого задержали.

20 июля более 70 осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии №2 Керчи, пожаловались на избиение со стороны сотрудников администрации и заключенных, которые им подчиняются. Из-за систематических избиений двое осужденных пытались совершить самоубийство.