В России заявили о задержании "украинского шпиона"

ФСБ задержала военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Фото: lb.ua

В России сотрудники ФСБ задержали военнослужащего Южного военного округа по обвинению в шпионаже в пользу Укараины.

Российские силовики утверждают, что задержанный собирал секретные сведения по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

"ФСБ РФ в городе Аксай Ростовской области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России военнослужащий Южного военного округа. По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера относительно Вооруженных сил России, утечка которых за границу могла нанести ущерб обороноспособности государства ", - говорится в сообщении.

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Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ "государственная измена".

В Австрии задержали полковника армии по подозрению в шпионаже в пользу России. Его подрывная деятельность продолжалась 25 лет.