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вторник, 14 мая 2019 07:52

В России заявили о подготовке США к ядерной атаке

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В России заявили о подготовке США к ядерной атаке
США готовятся к применению ядерного оружия. Фото: informator.news

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США размещают в Европе ядерное вооружение, готовясь к его применению.

"К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением не ядерных государств", - сказал чиновник, сообщает УНН, ссылаясь на один из федеральных агентства России.

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Ермаков добавил, что в такой ситуации невозможно говорить об усилении режима нераспространения ядерного оружия. По его мнению, страны Европы ставят себя "на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения".

Новый договор о контроле над ядерным вооружением с Россией и Китаем планирует подписать президент США Дональд Трамп. Белый дом проводит интенсивные межведомственные переговоры для разработки вариантов договора для президента, чтобы продолжить ядерную сделку. Сообщается, что он будет включать все виды ядерного оружия, а не только ракеты средней и малой дальности, как раньше.

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