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вторник, 21 июля 2020 11:13

В России заявили, что вакцина от Covid-19 готова

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В России заявили, что вакцина от Covid-19 готова
В России заявили о готовности вакцины от Covid-19. Фото: unsplash.com

В понедельник, 20 июля в российских СМИ появилось сразу несколько интервью с высокими чиновниками, в которых говорится о завершении испытаний вакцины от Covid-19.

О готовности вакцины, в частности, заявил первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов в интервью изданию "Аргументы и факты".

По его словам, над вакциной совместно работали сотрудники 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты Министерства обороны с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и госпиталем им. Бурденко. Из госпиталя на днях выписали 20 добровольцев из числа тех, кто принимал участие в клинических исследованиях вакцины.

По словам начальника 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковника медицинской службы Сергея Борисевича, "у добровольцев, обнаружили антитела, при этом компоненты вакцины безопасны и хорошо переносятся человеком". Кроме того, "высокий уровень антител, возникающих после введения вакцины, сохранится в организме надолго".

По словам Борисевича, работу над вакциной от Covid-19 в России начали в апреле 2020 года. Ученые справились на удивление быстро.

"Обычно вакцины разрабатывают не менее трех-четырех лет. Долгое время занимают как разработка документации и проведения нормоконтроля, так и собственное наблюдение за состоянием вакцинированных животных. А без изучения биологических свойств возбудителя Covid-19, без характеризации вакцинного штамма вообще невозможно было бы начать даже конструирование вакцины. Но в 48-м ЦНИИ уже была отработана методология количественной оценки возбудителя и разработана лабораторная модель, позволяющая воспроизводить ход тяжелого острого респираторного заболевания (SARS-CoV) для оценки защитной эффективности лекарственных средств", - сказал полковник.

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Вакцина, которую изобрели и исследовали в институте им. Гамалеи - рекомбинантная двухэтапная вакцина для введения. В качестве платформы при ее создании использовали аденовирус-носитель, в геном которого встроили ген, кодирующий спайк белок коронавируса. На этой платформе ранее были разработаны две вакцины против геморрагической лихорадки Эбола и вакцина против ближневосточного респираторного синдрома.

Сообщается, что в испытании вакцины, разработанной НИЦЕМ им. Гамалеи, всего принимают участие 50 военных-контрактников, в том числе 5 женщин. Все они - сотрудники 48-го Центрального НИИ Минобороны, а в эксперименте принять участие проявили желание "исключительно добровольно". После успешной выписки первой очереди завершают наблюдения и готовят к выписке вторую группу добровольцев.

А еще в эксперименте изъявил желание принять участие глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, не было никаких отрицательных эффектов и побочных действий. Чиновник сообщил о фантастические результатах.

"Стойкий иммунитет у меня выработался через 20 дней, раньше инъекции второй поддерживающей дозы, которая должна продлить иммунитет до двух лет. Через первые 20 дней иммуноглобулин IgG находился на уровне 5,5, что сопоставимо с уровнем для людей, перенесших тяжелую форму заболевания, составляет в среднем 6. Но потом, после второй инъекции, он поднялся на уровень 10 IgG. Специальный тест в НИЦ им. Гамалеи также показал сначала значение 1:1600, а затем 1:3200, что является очень высоким уровнем антител. С такими показателями я могу быть донором плазмы крови", - сказал Дмитриев в интервью.

Сообщают, что и военные, и Дмитриев чувствуют себя хорошо.

Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, всеобщую вакцинацию в России (она, как обещают, будет добровольной и бесплатной) могут начать уже в конце июля.

В понедельник 20 июля сеть подорвала информация, что представители высшего руководства и крупные бизнесмены России с апреля вакцинированы экспериментальным препаратом против Covid-19 местной разработки. Об этом, ссылаясь на свои источники в РФ, сообщило агентство Bloomberg.

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21
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