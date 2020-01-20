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понедельник, 20 января 2020 12:52

В России затопило кипятком мини-отель: есть погибшие

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В России затопило кипятком мини-отель: есть погибшие
Кипяток из поврежденной трубы залил цокольный этаж, где находился мини-отель "Карамель". ФОТО: nv.ua

В российском городе Пермь из-за прорыва трубы кипятком затопило мини-отель. Погибли 5 человек, еще 3 госпитализированы в тяжелом состоянии.

Видео с места происшествия опубликовал NamTV.

Затопленный мини-отель имел 9 номеров. Расположен на цокольном этаже.

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9 человек обожглись кипятком в киевском торгово-развлекательном центре. Произошло это 13 января. Трубу с горячей водой прорвало на улице Антоновича возле станции метро Лыбидская. Поток горячей воды подмыл асфальт, из-за чего образовался провал шириной в 4 полосы движения. Залило кипятком и торгово-развлекательный центр "Оушен Плаза".

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