В России загорелся военный вертолет

Во время аварии вертолета никто не пострадал. Фото: wikipedia.org

Военный вертолет Ми-8 попал в аварию и загорелся на аэродроме Сокол в Саратовской области России. На борту было 3 военных, никто не пострадал.

"Вертолет перевернулся при разгоне на взлетно-посадочной полосе из-за того, что у него подкосились одна из стоек шасси. Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал", - сказали в Минобороны.

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На месте аварии работает комиссия Воздушно-космических сил России.

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