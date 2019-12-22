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воскресенье, 22 декабря 2019 12:40

В России загорелся нефтехимический завод
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В Уфе загорелся завод
Фото: "Обозреватель"
В Уфе загорелся завод
В Уфе загорелся завод
В Уфе загорелся завод
В Уфе загорелся завод

В российской Уфе произошел пожар на заводе Нефтехим.

Спасатели получили сообщение о пожаре в 04.55. Огонь горел на площади 1,6 тыс. кв.м, сообщает МЧС РФ.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. К тушению привлекли 140 человек и 47 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

На заводе горит легковоспламеняющаяся жидкость. Она растекается с 250-литровых емкостей, есть угроза другим емкостям.

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В соцсетях сообщили, что причиной пожара в Уфе стал перегретый антикоррозийный реагент, которым обрабатывают трубы.

В 10.20 пожарные ликвидировали открытое горение на заводе.

12 декабря пожар охватил российский авианосец "Адмирал Кузнецов", который находится на якорном ремонте в Мурманской области. Это единственный авианосец в составе российского флота.

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