В России зафиксировали очередной рекорд Covid-смертности

Смерть от коронавируса в России побила суточный рекорд. Фото: Reuters

В России в течение 27 сентября в результате заражения коронавирусом умерли 839 человек.

Это всего с начала эпидемии Covid-19 в этой стране. Такие данные сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе против коронавируса.

Больше всего летальных случаев - в Москве (63) и Санкт-Петербурге (58).

Предыдущий антирекорд - 810 умерших - был зафиксирован по итогам 23 сентября.

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За последние сутки в Украине обнаружили 6552 новых больных коронавирусом. Из них детей - 574, медработников - 165.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (595), Харьковской (547), Донецкой (528), Запорожской (500) областях и Киеве (461). Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2401956 человек.