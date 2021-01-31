В России задержали соратника Навального

Во время протестов в РФ задержали Илью Яшина. Фото: Twitter

Во время воскресных митингов в разных городах России задержали более 3 тыс. человек.

Больше всего задержанных в Москве - 933. Далее идет Санкт-Петербург (591), Красноярск и Владивосток, информирует ОВД-Инфо.

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Среди задержанных и соратник Алексея Навального - глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин.

"В самом финале акции меня задержали. Целая спецоперация: ДПС блокировала в машине, приехали бойцы ОМОН и опера центра Е. Везут в отдел полиции. Видимо, будут арестовывать", - написал Яшин в Twitter.

По словам Яшина, вместе с ним задержали исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова.

31 января в многих городах России возобновились митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.