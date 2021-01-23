В России задержали более тысячи митингующих

По всей территории России задержали 1090 человек. ФОТО: Reuters

По состоянию на 16.10 по московскому времени по всей территории России задержали 1090 человек. Люди участвовали в акциях протеста в поддержку политика Алексея Навального. Такие данные приводит "ОВД-Инфо".

Больше всего задержанных в Москве (не меньше 60 человек), в Новосибирске (67 человек) и в Санкт-Петербурге (50 задержанных).

Митинги в поддержку Навального проходят более чем в 60 российских городах и в 50 городах за пределами страны, в том числе Париже, Тель-Авиве, Риме, Нью-Йорке и Амстердаме. Люди выходят на несогласованные митинги, и первые задержания прошли еще до их начала.

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В российском городе Чита сотрудники ОМОНа отказались разгонять митинг в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных.