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воскресенье, 24 января 2021 09:42

В России задержали более 3 тыс. митингующих
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Вчера в российских городах на акциях в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального задержали почти 3,3 тыс. человек. Больше всего - в Москве и Санкт-Петербурге.

В столице РФ задержали 1294 человека, в Петербурге - 489. В Новосибирске арестовали 96 человек, а в Воронеже - 90, сообщает "ОВД-Инфо".

В статистике отметили и задержания в оккупированном Россией Крыму - в Севастополе задержали 8 человек, в Симферополе - 12. Штаб Навального в этих городах также организовал протесты.

Фото: Reuters

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Акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального проходили в 93 городах России. Россияне попытались пикетировать СИЗО "Матросская тишина", где содержат Навального, однако сотрудники ОМОНа начали их задерживать.

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