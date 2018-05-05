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суббота, 05 мая 2018 17:34

В России задержали более 1000 митингующих. Среди них - малолетние дети
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Протесты в Москве
Фото: МБХ
Протесты в Москве
Протесты в Москве
Протесты в Москве
В Питере полиция применяет силу

По состоянию на 17:00 на всероссийских акциях "Он нам не царь" сотрудники полиции задержали около 1029 человек.

Из них - более 475 в Москве, сообщает "ОВД-Инфо".Также многие задержанные в Челябинске - 163, Якутске - 75 и Тольятти - 63.

В Москве ОМОН вытеснил протестующих с Пушкинской площади до метро. Часть людей снова вернулась обратно. У здания Роскомнадзора проходила сидячую забастовку. Полиция взяла в кольцо протестующих. Они встали и ушли.

Правоохранители отличились задержанием несовершеннолетних и малолетних детей. Об этом сообщает МБХ.

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Митинги проходят в десятках городов России. Организатор акций Алексей Навальный призвал людей выйти на улицы перед инаугурацией Путина. Таким образом протестовать против установления монархии.

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05
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