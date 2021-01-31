В России задержали 4,8 тыс. человек в протестах в поддержку Навального

Текущий показатель уже больше, чем по итогам акций 23 января. Фото: Reuters

У Росії за підсумками акцій протесту на підтримку ув'язненого політика Олексія Навального затримали 4818 чоловік. З них понад 2,6 тисяч в Москві і Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляє "ОВС-Інфо".

У столиці Росії за підсумками протестів затримали 1515 осіб, в Санкт-Петербурзі - 1097, 194 - в Красноярську. Ще більше ста чоловік були затримані в Нижньому Новгороді, Владивостоці, Твері і Новосибірську.

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Поточний показник вже більше, ніж за підсумками акцій 23 січня. Тоді повідомляли про 4002 затриманих. У Сімферополі в окупованому Криму вже відомо про сімох затриманих замість дев'яти, про що повідомлялося раніше.

31 января Москве силовики задержали жену оппозиционера Алексея Навального - Юлию. 17 января оппозиционер Алексей Навальный вернулся в Россию после длительного лечения в Германии. Его арестовали сразу в аэропорту. На следующий день его команда опубликовала фильм-расследование о "дворец Путина". Он быстро набрал более 60 млн просмотров на YouTube.