В России за ночь сгорели два торговых центра

Пожежу у російському ТРЦ в Ноябрьске Фото: РИА Новости

В ночь на воскресенье, 6 мая, в российском городе Ноябрьск произошло сразу два пожара в торговых центрах.

В первом случае горел торговый центр "Семья". Площадь пожара составила 2,2 тыс. кв. м. Для того, чтобы справиться с огнем залучли 113 человек. За три часа спасателям удалось спасти правое и левое крыло здания, сообщают "РИА Новости".

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Одновременно с этим пожаром, в городе горел торговый центр "Таурус". Там пожар не была столь масштабной – повреждено около 100 квадратных метров.

По данным российского МЧС, вероятной причиной пожара является поджог. Жертв в результате пожаров нет.

25 марта вспыхнул пожар в российском городе Кемерово в торговом центре "Зимняя вишня". По словам очевидцев, не сработала ни сигнализация, ни система оповещения. В результате инцидента погибли 64 человека и 79 человек пострадали. Причиной пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерове стало короткое замыкание.