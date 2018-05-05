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суббота, 05 мая 2018 10:39

Сообщили о результатах тушения пожара в Балаклее

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Сообщили о результатах тушения пожара в Балаклее
Пожар в Балаклее: огонь ликвидирован Фото: rubryka.com

В Балаклее на территории воинской части "65 Арсенал" остается незначительное тления двух отдельных очагов возгорания взрывов боеприпасов не наблюдается.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 8:00 5 мая.

"Действует временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км и высотой 6 тыс. Метров", - напомнили в ДСНС.

Для локализации и тушению пожара привлечены два пожарных танка, инженерная машина, 8 пожарных машин ДСНС Украины. Еще два пожарных танка на подходе. С Чугуевского аэродрома поднят вертолет для ведения воздушной разведки.

Пожар на территории артскладов на площади около 35 га был локализован 4 мая в 8:40, в пределах технической зоны проводится тушение тремя пожарными танками ВСУ.

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Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

По факту пожара в Балаклее прокуратура начала уголовное производство по ч.3 ст. 425 УК (халатное отношение к военной службе в условиях особого периода.

Напомним, 3 мая в 13:35 на технической территории 65-го арсенала ВСУ в Балаклее на Харьковщине, где продолжались работы по разминированию, начался пожар. От того начали взрываться боеприпасы. Расстояние до ближайшего жилого дома около 3 км. Неубранные снаряды взрывались, за что часть жителей эвакуировалась.

В Министерстве обороны говорят, пожар мог возникнуть в результате детонации боевого снаряда, на который наехал пожарный танк. Об этом сообщил пресс-офицер Минобороны Украины Дмитрий Горбунов.

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Дата
05
мая

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