В России взорвался пороховой завод, где производят заряды для "Градов" и "Смерчей"

28 января на пороховом завода в Перми, Россия, прогремел мощный взрыв и начался пожар.
Подробностями поделилась пресс-служба местного отделения МЧС РФ.
В соцсетях жители Перми писали, что сначала услышали взрыв, потом увидели в небе "яркий огненный гриб" и кучу пыли.
По словам оперативников, взрыв произошел в балиститной группе цехов. Технологические отходы воспламеняются после осуществления на них внешнего воздействия. Виновных пока что не нашли.
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Пожар пытались потушить десятки человек, 3 пострадали.
Завод производит заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, снаряды для танков и САУ, смеси для разгонных ступеней крылатых ракет морского базирования, а также к другим типам боеприпасов.
На танкере в российском Махачкалинском морском порту произошел взрыв. Танкер принадлежит "Волжскому пароходству".
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