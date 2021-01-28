В России взорвался пороховой завод, где производят заряды для "Градов" и "Смерчей"

В Перми взорвался пороховой завод. Фото: zn.ua

28 января на пороховом завода в Перми, Россия, прогремел мощный взрыв и начался пожар.

Подробностями поделилась пресс-служба местного отделения МЧС РФ.

В соцсетях жители Перми писали, что сначала услышали взрыв, потом увидели в небе "яркий огненный гриб" и кучу пыли.

По словам оперативников, взрыв произошел в балиститной группе цехов. Технологические отходы воспламеняются после осуществления на них внешнего воздействия. Виновных пока что не нашли.

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Пожар пытались потушить десятки человек, 3 пострадали.

Завод производит заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", комплексам ПВО, снаряды для танков и САУ, смеси для разгонных ступеней крылатых ракет морского базирования, а также к другим типам боеприпасов.

На танкере в российском Махачкалинском морском порту произошел взрыв. Танкер принадлежит "Волжскому пароходству".