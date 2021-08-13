В России взорвался автобус с пассажирами: кадры трагедии

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В центре Воронежа, что в России, взорвался пассажирский автобус. Его разорвало на части, выбило стекла. Один человек погиб, еще 18 получили травмы.

У погибшей оторвало нижнюю треть голени, умерла в реанимации Состояние еще трех человек тяжелое. Находятся в реанимации, один в операционной. Состояние пятерых - средней степени тяжести, двух - ближе к удовлетворительному, еще двум людям госпитализация не понадобилась, сообщает Интерфакс.

"По предварительным данным, в автобусе оказался неисправным один из баллонов, установленных на крыше. Произошла утечка, и прогремел взрыв", - сказал собеседник агентства с службы транспортного надзора.

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Но другой же источник сообщил, что газового оборудования в автобусе не было. Пресс-служба мэрии Воронежа указала, что по паспорту автобус был дизельным.

По данным источника "Интерфакса", у маршрутки не было газового оборудования.



Момент взрыва попал на видео, запись распространили в соцсетях. pic.twitter.com/QqUmLHmVYd — Новая Газета (@novaya_gazeta) August 12, 2021

На севере Индии произошло ДТП между фурой и пассажирским автобусом. Автобус сломался и встал на обочине дороги. Шансов на то, что его починят до утра, не было. Поэтому пассажиры легли спать рядом с автобусом на улице. Посреди ночи в автобус въехал грузовик. Его водитель скрылся с места аварии. Погибли 18 человек, еще 24 получили тяжелые травмы.