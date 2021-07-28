Фура въехала в автобус: 18 человек погибли, более 20 человек пострадали

18 человек погибли в результате ДТП. Фото: скриншот с видео

На севере Индии произошло ДТП между фурой и пассажирским автобусом.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

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Автобус сломался и встал на обочине дороги. Шансов на то, что его починят до утра, не было. Поэтому пассажиры легли спать рядом с автобусом на улице.

Посреди ночи в автобус въехал грузовик. Его водитель скрылся с места аварии. Погибли 18 человек, еще 24 получили тяжелые травмы. Их госпитализировали.

Полиция Индии проводит поиски виновника ДТП.

Рейсовый автобус столкнулся с зерновозом MAN. В результате пострадали пассажиры автобуса. Один погиб, четверо в больнице.