Фура въехала в автобус: 18 человек погибли, более 20 человек пострадали

На севере Индии произошло ДТП между фурой и пассажирским автобусом.
Об этом сообщили в сюжете ТСН.
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Автобус сломался и встал на обочине дороги. Шансов на то, что его починят до утра, не было. Поэтому пассажиры легли спать рядом с автобусом на улице.
Посреди ночи в автобус въехал грузовик. Его водитель скрылся с места аварии. Погибли 18 человек, еще 24 получили тяжелые травмы. Их госпитализировали.
Полиция Индии проводит поиски виновника ДТП.
Рейсовый автобус столкнулся с зерновозом MAN. В результате пострадали пассажиры автобуса. Один погиб, четверо в больнице.
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