В Киеве посреди дороги сгорела маршрутка: кадры масштабного пожара

Пожар возник в маршрутном такси "Богдан". Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

В Киеве на ул. Крайняя, 1 сгорело маршрутное такси. В результате пожара пострадал водитель транспортного средства.

Занялась маршрутка вечером 5 августа, сообщила пресс-служба ГСЧС столицы.

"По прибытию спасатели установили, что во время следования к парковке в маршрутном такси "Богдан" возник пожар. В транспортном средстве пассажиров не было", - говорится в сообщении.

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Водитель маршрутки получил ожоги рук и лица. Медики "скорой" оказали ему помощь на месте происшествия. От госпитализации мужчина отказался.

В 21:03 пожар ликвидировали. Для этого привлекли 13 пожарных и три единицы пожарно-спасательной техники. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Возле станции метро Лесная в Киеве на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Транспорт двигался Броварским просп. по маршруту №332. Пожар тушили 20 мин. От маршрутки остался только скелет. Все внутри салона сгорело дотла. Пострадал водитель.