В России взорвалась АЗС: жуткое видео

В российском Новосибирске взорвалась автозаправочная станция, которая расположена на Гусинобродском шоссе.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным спасательного ведомства, инцидент на АЗС произошел в 15:00 по киевскому времени. В воздух взлетели резервуары с топливом. Гриб от взрыва был виден с расстояния нескольких километров.
Пожару присвоили третий ранг сложности - площадь огня составила около 500 кв. м.
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По словам спасателей, тушение осложняется непрекращающимися взрывами газовых баллонов и емкостей с топливом, а также плотным задымлением.
К месту ЧП стягиваются дополнительные силы пожарной техники. Перекрыли движение на прилегающих улицах.
По предварительным данным спасательного ведомства, в результате ЧП пострадали шесть человек. Среди них двое пожарных, они одни из первых прибыли на место происшествия. Четверо пострадавших с ожогами госпитализировали.
На химическом заводе в Китае произошел взрыв и крупный пожар. В воздух попали вещества, которые в основном представляют собой твердые частицы, а не токсичные и вредные газы.
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