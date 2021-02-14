В России выходят на улицы в поддержку женщин-политзаключенных

Протестующих требуют освобождения политзаключенных Фото: Avtozaklive

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других российских городах 14 февраля проходят акции солидарности с Юлией Навальной и женщинами-политзаключенными.

В центре Москвы проходит акция "Цепь солидарности и любви", по оценкам корреспондентов в акции принимают участие от 200 до 300 человек, сообщает российское подразделение BBC News.

В Петербурге около 70 активистов выстроились возле памятника жертвам политических репрессий с белой лентой и красными цветами и сердечками с именами политзаключенных.

В Казани прошел митинг против репрессий. После того, как он закончился, силовики задержали 9 человек.

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2 февраля 2021 суд в Москве заменил Навальному условный срок в 3,5 года на такой же реальный по делу "Ив Роше".