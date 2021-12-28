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В России вертолет совершил аварийную посадку и исчез

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В России вертолет совершил аварийную посадку и исчез
Аварийно севший в Удмуртии вертолет и его экипаж пока не нашли. Фото: pixabay.com

В России ищут вертолет, пропавший после аварийной посадки в Удмуртской Республике 27 декабря.

Об этом заявил премьер-министр Удмуртии Ярослав Семенов, пишет "Интерфакс".

"На данный момент поиск вертолета и экипажа не принес результатов. В районе места происшествия развернули штаб поиска и пункт управления… Всего привлекли 107 человек и 36 единиц техники, семь снегоходов", - рассказал Семенов.

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По предварительной информации, вблизи столицы Удмуртии Ижевска совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, который проводил облет нефтепровода. На борту находились два человека.

Перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о внештатной ситуации.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

23 сентября на Камчатке в России разбился вертолет ФСБ Ка-27. Он совершал учебный полет и твердо приземлился в районе горы Остра. По предварительным данным, на борту находились три человека.

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