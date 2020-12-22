В России вернули советские вытрезвители

Вытрезвители в России будут снова работать. Фото:pexels

Государственная Дума России предоставила право регионам создавать платные медицинские вытрезвители.

Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Закон позволяет регионам и муниципалитетам создавать вытрезвители. Такие учреждения могут сотрудничать с частными организациями. Специализированные учреждения должны оказывать помощь пьяным людям.

Регионам предоставили полномочия помогать тем, кто находится в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения и потерял способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей среде.

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Чтобы поместить человека в вытрезвитель, его должен обязательно осмотреть врач.

2011 года в России запретили вытрезвители. Украина ликвидировала такие заведения 1999-го. Система таких заведений была в Советском Союзе. В советские вытрезвители попадали в среднем около 1 млн человек в год.