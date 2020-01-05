В России ушло под лед 30 машин рыбаков

 
Ексклюзивы
1/5
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
2 Просмотров: 1413
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 22068
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1791
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2151
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2178
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 558
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3312
Состоялся электоральный Майдан
Состоялся электоральный Майдан
1 Просмотров: 1035
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
12 военных, перевозчики, блоггер и владелица зоомагазина: кого освободили из плена
Просмотров: 1629
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Через кого Зеленский будет управлять парламентом
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
18
3
4
43
9
Гибнут люди и животные: Австралия борется с пожарами
Гибнут люди и животные: Австралия борется с пожарами
В Багдаде начали похороны генерала Сулеймани
В Багдаде начали похороны генерала Сулеймани
Пара, обручившаяся в KFC, сыграла большую свадьбу
Пара, обручившаяся в KFC, сыграла большую свадьбу
Веснушчатые дети и мужчины со шрамами: показали жизнь ирландских цыган
Веснушчатые дети и мужчины со шрамами: показали жизнь ирландских цыган
&quot;Веганство, это не только салат&quot; – женщина опровергает мифы
"Веганство, это не только салат" – женщина опровергает мифы
Видео
Все видео
В России ушло под лед 30 машин рыбаков
В России ушло под лед 30 машин рыбаков
Президент Туркменистана стал диджеем
Президент Туркменистана стал диджеем
Прыжок парашютистов с 24-этажки сняли на видео
Прыжок парашютистов с 24-этажки сняли на видео
Нашли тысячелетний храм майя
Нашли тысячелетний храм майя
Показали самые яркие моменты года от принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Показали самые яркие моменты года от принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1395
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 1791
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3312
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 801
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1440
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
1 Просмотров: 1125
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
воскресенье, 05 января 2020 11:20

В России ушло под лед 30 машин рыбаков

  Комментировать
В России ушло под лед 30 машин рыбаков
В России во время рыбалки под лед ушло 30 машин. Фото: weacom.ru

В российском Владивостоке под лед ушло 30 автомобилей, принадлежащих рыбакам.

По информации спасателей, глубина в этом месте не превышает двух метров. Некоторые автомобили провалились под лед по крышу, другие - по капот, еще в части в воде оказались только колеса. Некоторые водители сами выехали из воды, машины с помощью тросов вытащили спасатели, пишет ukrnews24.net.

Автомобили провалились после того, как некоторые рыбаки просверлили несколько лунок, чтобы проверить толщину льда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нападение агрессивной рыбы-меч на ныряльщиков сняли на видео

14 декабря в селе Хотяновка Киевской области двое мужчин провалились под лед на озере, спасти их не удалось.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В России ушло под лед 30 машин рыбаков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
января

Создали медицинский прибор для ловли контрабандистов

Самое читаемое
Эротика Иржи Ружека: &quot;Женщины живы и животны, красивы, но несовершенны&quot;
Эротика Иржи Ружека: "Женщины живы и животны, красивы, но несовершенны"
29
 Просмотров: 95389
Playboy показал горячих моделей в календаре на 2020-й
Playboy показал горячих моделей в календаре на 2020-й
12
 Просмотров: 82453
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
 Просмотров: 22059
&quot;Смотрели &quot;Квартал 95&quot; и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее&quot; - освобожден политзаключенный
"Смотрели "Квартал 95" и смеялись. А я сидел прикованный наручниками к батарее" - освобожден политзаключенный Просмотров: 18144
Показали боевика, которого ликвидировали на Донбассе
Показали боевика, которого ликвидировали на Донбассе
5
 1 Просмотров: 15318
Мир
В Ливии атаковали военную академию
В Ливии атаковали военную академию
Во время взлета у самолета отвалилось колесо
Во время взлета у самолета отвалилось колесо Просмотров: 135
Гибнут люди и животные: Австралия борется с пожарами
Гибнут люди и животные: Австралия борется с пожарами
18
 Просмотров: 288
Автомобиль влетел в группу туристов, есть погибшие
Автомобиль влетел в группу туристов, есть погибшие Просмотров: 495
США отправят на Ближний Восток более четыре тысячи военных
США отправят на Ближний Восток более четыре тысячи военных Просмотров: 360
Больше всего комментируют
21
Порошенко поразил фото с женой в стиле голливудского кино
11
Русскоязычным телеканалом на Донбассе будут развеивать мифы кремлевской пропаганды
3
Доказательства признали достаточными. Теперь Ляшко грозит до 7 лет тюрьмы
3
Почему Украина будет выплачивать деньги жителям оккупированных территорий
2
Хафтар объявил в Ливии мобилизацию
Голосов: 876
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua