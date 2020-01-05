В России ушло под лед 30 машин рыбаков

В России во время рыбалки под лед ушло 30 машин. Фото: weacom.ru

В российском Владивостоке под лед ушло 30 автомобилей, принадлежащих рыбакам.

По информации спасателей, глубина в этом месте не превышает двух метров. Некоторые автомобили провалились под лед по крышу, другие - по капот, еще в части в воде оказались только колеса. Некоторые водители сами выехали из воды, машины с помощью тросов вытащили спасатели, пишет ukrnews24.net.

Автомобили провалились после того, как некоторые рыбаки просверлили несколько лунок, чтобы проверить толщину льда.

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14 декабря в селе Хотяновка Киевской области двое мужчин провалились под лед на озере, спасти их не удалось.