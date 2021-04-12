В России учительница вышла на пикет против агрессии РФ на фоне стягивания войск к украинской границе

В российском Пскове учительница Ирина Милютина устроила одиночный протест против войны и стягивания войск РФ к границам Украины.
Акцию против вооруженной агрессии России, женщина инициировала в центре города.
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В руках она держала плакат с надписью: "Нет - войне. Россия и Украина - не враги ".
Прохожие по-разному реагировали на пикет учительницы. Кто-то поддерживал ее позицию, а кто-то отрицал, что Россия ведет войну с Украиной.
Одиночные пикеты в РФ не запрещены, но при условии, что митингующий не скрывает лицо и не устраивает акцию под административными сооружениями.
В России началась контрольная проверка готовности к бою армии на фоне стягивания войск к границе Украины.
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