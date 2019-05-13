В России трагически погибла журналистка

Журналистка Wonderzine Маргарита Вырова из-за неосторожности выпала из окна. Фото: Facebook

В Москве выпал из окна 25-летняя журналистка Wonderzine Маргарита Вырова.

Девушка получила тяжелые травмы и скончался в больнице утром, 13 мая. Об этом сообщил Egor Skovoroda в Facebook.

Маргарита выпала из окна из-за собственной неосторожности.

"Трагедию видели несколько друзей, которые зашли к ней в гости - Рита отошла к окну, сфотографировать друзей в другом конце комнаты. Окно было открыто, к нему все отходили курить. Она села на подоконник и, откинувшись с телефоном, неудачно оперлась на антикошачу сетку (точнее, сетка была, такая же, как москитная, но ставилась из-за кошек), потеряла равновесие и выпала из окна ", - пишет он.

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Маргарите сразу вызвали "скорую". Девушку госпитализировали, однако спасти ее не удалось.

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