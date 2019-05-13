В России трагически погибла журналистка

В Москве выпал из окна 25-летняя журналистка Wonderzine Маргарита Вырова.
Девушка получила тяжелые травмы и скончался в больнице утром, 13 мая. Об этом сообщил Egor Skovoroda в Facebook.
Маргарита выпала из окна из-за собственной неосторожности.
"Трагедию видели несколько друзей, которые зашли к ней в гости - Рита отошла к окну, сфотографировать друзей в другом конце комнаты. Окно было открыто, к нему все отходили курить. Она села на подоконник и, откинувшись с телефоном, неудачно оперлась на антикошачу сетку (точнее, сетка была, такая же, как москитная, но ставилась из-за кошек), потеряла равновесие и выпала из окна ", - пишет он.
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Маргарите сразу вызвали "скорую". Девушку госпитализировали, однако спасти ее не удалось.
В Николаеве с 7-го этажа выпала женщина. Потерпевшая проживала вместе со своим 35-летним сыном, который часто устраивал ссоры с ней. Будучи изрядно пьяным, мужчина снова устроил дебош, во время которого столкнул мать с балкона.
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